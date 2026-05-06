Нову велику клумбу облаштовують у Харкові: що там висадили (фото)

В одному з дворів Індустріального району комунальники облаштовують нову клумбу площею близько 700 м².

“Підготовчі роботи почалися восени, тоді фахівці висадили цибулинні квіти. Зараз комунальники додали багаторічні рослини, серед яких барбарис, ялівець, пухироплідник, кущова магнолія, гортензія та інші. Також працівники посіяли насіння чорнобривців”, – зазначили у КП “Шляхрембуд”.

У планах – облаштувати газонне покриття та декоративе мульчування.

Крім цього, працівники СКП «Харківзеленбуд» облаштували клумби на Меморіалі Слави, повідомляє пресслужба міськради.

“Вони створили квіткові композиції з герані, сальвії, бегонії, тагетису. Рослини висадили біля центрального входу та вздовж алей. Для цього знадобилося більше 37 тис. саджанців. Усі вони були вирощені підприємством”, – уточнили в мерії.