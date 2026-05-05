«Справжню оазу серед міста» почали створювати в Харкові: подробиці (фото)

В Журавлівському гідропарку тривають роботи з благоустрою рекреаційної зони, повідомляють у СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники кажуть: вже прибрали сухостій та вивезли сміття. А сьогодні, 5 травня, вздовж берега висадили 20 верб – це перший етап озеленення території.

«Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу серед міста», – зазначили у КП.

Нагадаємо, біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Харкові розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент. Зокрема, майстри поєднують яскраві квіти та рослини з декоративним листям. Кажуть: для втілення цього задуму знадобиться близько 12 тисяч саджанців п’яти різних видів. До кінця тижня комунальники планують облаштувати ще три квіткові композиції поруч із пам’ятником.