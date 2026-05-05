На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)

У пресслужбі мерії розповіли, які роботи проводять комунальники наразі в Харкові.

За інформацією Харківської міськради, співробітники КП «Харківжитлобуд» оновлюють пісок на дитячих майданчиках в Індустріальному та Слобідському районах.

Водночас продовжуються і роботи з відновлення житлового фонду після російських обстрілів. Зокрема, комунальники закривають контури будинків, які були пошкоджені внаслідок «прильотів».

Протягом минулого місяця такі роботи виконали за 39 адресами. Загальна площа закритих контурів склала понад 100 квадратних метрів“, – додали в мерії.