На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії розповіли, які роботи проводять комунальники наразі в Харкові.
За інформацією Харківської міськради, співробітники КП «Харківжитлобуд» оновлюють пісок на дитячих майданчиках в Індустріальному та Слобідському районах.
Водночас продовжуються і роботи з відновлення житлового фонду після російських обстрілів. Зокрема, комунальники закривають контури будинків, які були пошкоджені внаслідок «прильотів».
“
Протягом минулого місяця такі роботи виконали за 39 адресами. Загальна площа закритих контурів склала понад 100 квадратних метрів“, – додали в мерії.
Читайте також: Через «прильоти» на Харківщині без газу залишилося понад 50 сімей
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановительные работы, коммунальные службы, ремонт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 11:01;