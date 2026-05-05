Live

На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)

Суспільство 11:01   05.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото) Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, які роботи проводять комунальники наразі в Харкові. 

За інформацією Харківської міськради, співробітники КП «Харківжитлобуд» оновлюють пісок на дитячих майданчиках в Індустріальному та Слобідському районах.

Відновлювальні роботи у Харкові
Фото: ХМР

Водночас продовжуються і роботи з відновлення житлового фонду після російських обстрілів. Зокрема, комунальники закривають контури будинків, які були пошкоджені внаслідок «прильотів».

Протягом минулого місяця такі роботи виконали за 39 адресами. Загальна площа закритих контурів склала понад 100 квадратних метрів“, – додали в мерії.

Відновлювальні роботи у Харкові
Фото: ХМР

Читайте також: Через «прильоти» на Харківщині без газу залишилося понад 50 сімей

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через удар РФ у Великому Бурлуку спалахнуло 400 квадратних метрів трави
05.05.2026, 11:19
Через “прильоти” на Харківщині без газу залишилося більше 50 сімей
Через “прильоти” на Харківщині без газу залишилося більше 50 сімей
05.05.2026, 10:17
На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)
На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)
05.05.2026, 11:01
Вранці росіяни знищили вагон поїзда на Харківщині
Вранці росіяни знищили вагон поїзда на Харківщині
05.05.2026, 09:30
Новини Харкова — головне 5 травня: ракетні удари по Харкову
Новини Харкова — головне 5 травня: ракетні удари по Харкову
05.05.2026, 10:20
Дві ракети атакували вранці Харків: пошкоджена багатоповерхівка (доповнено)
Дві ракети атакували вранці Харків: пошкоджена багатоповерхівка (доповнено)
05.05.2026, 08:04

Новини за темою:

11.03.2026
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Культури, розповіли в мерії
11.11.2025
Відновлення енергопостачання ще триває на Харківщині – Синєгубов
01.09.2025
Відновлюватимуть будинок: до 31 грудня 2026 року в Харкові перекриють центр
04.03.2025
Завтра частина Шевченківського району залишиться без газу – адреси


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На дитячих майданчиках у Харкові буде новий пісок (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 11:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, які роботи проводять комунальники наразі в Харкові. ".