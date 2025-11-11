Відновлення енергопостачання ще триває на Харківщині – Синєгубов

Харків та область досі оговтуються після масованих ударів по енергосистемі у ці вихідні. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів, що відновлювальні роботи тривають.

«На вихідних були масовані удари, коли Харків і область опинились на кілька годин у блекауті. Далі почали відновлювати. Критично не вистачало електроенергії, метрополітен перестав працювати, однак функціонував як укриття. Наразі робота метрополітену відновлена, пасажирські перевезення відновлені. Тут подяка працівникам ХМР, комунальним підприємствам, нашим енергетикам, які 24/7 відновлювали і продовжують наразі відновлювати. У нас працює велика кількість і бригад, і підрозділів ДСНС, штаб працює цілодобово, поки ми повністю не відновимо ситуація з енергопостачанням», – зазначив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина. Станом на понеділок у Харкові відновили стабільне водопостачання, переважно запрацювало опалення. А вранці із затримкою близько двох годин почав рух метрополітен. У маршрутах електротранспорту періодично відбуваються зміни – залежно від напруги у мережі. За даними мерії, усі трамваї працюють, тролейбуси інколи дублюють автобусами. Харківобленерго попередило мешканців Харкова та області про застосування жорстких графіків погодинних відключень – від двох з половиною до чотирьох черг одночасно.