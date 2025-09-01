Відновлюватимуть будинок: до 31 грудня 2026 року в Харкові перекриють центр

Про те, що із завтрашнього дня, 2 вересня, в Харкові обмежать рух транспорту в центрі міста, передають у пресслужбі міськради.

На вулиці Свободи на ділянці від вулиці Чернишевської до вулиці Мироносицької буде обмежений рух транспорту до 31 грудня 2026 року.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному житловому будинку №11/13 на вул. Свободи. На цей час буде змінена схема дорожнього руху шляхом організації одностороннього руху на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької при русі в бік до майдану Свободи”, – уточнили у мерії.

Нагадаємо, департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради у відповіді на запит МГ “Об’єктив” повідомив: будинок у центрі, який планували зносити, все ж таки відбудують.

До цього

Харківський антикорупційний центр повідомляв, що департамент Харківської міськради уклав договір на 1,07 млн ​​грн з приватним підприємством “Паллада” на розробку проєкту капремонту будинку за адресою вул. Свободи, 11/13. Відповідну інформацію опублікували в ProZorro.

Будинок на вул. Свободи, 11/13, у самому центрі Харкова суттєво пошкодила російська ракета С-300 у вересні 2022 року. Спочатку обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про їх знесення. Однак мешканці будинку відмовилися змиритися з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. У коментарях МГ “Об’єктив” люди висловлювали думку, що хтось просто “накинув оком” на землю в центрі міста, тому будівлю й визнали аварійною.

Після масштабного резонансу, повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але потрібна «економічна експертиза». Уже на початку грудня цього року деякі харківські телеграм-канали опублікували фото будинку на вул. Свободи, 11/13, та ще двох, які також планували, а потім передумали зносити, — на Мироносицькій, 32, 34, супроводивши їх текстом про запланований демонтаж. Мер Харкова Ігор Терехов відреагував спростуванням. Він заявив, що ці три будинки в центрі міста залишаються у переліку об’єктів для відновлення.

“На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель”, – повідомив Терехов.