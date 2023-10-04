Мерія попросила КТЕБ скасувати рішення про демонтаж будинку в центрі Харкова

Департамент ЖКГ Харківської міськради місяць тому надіслав листа до Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням скасувати рішення про демонтаж будинку на вулиці Свободи, 11/13. Про це кореспондентові МГ “Об’єктив” повідомив заступник мера Віталій Мірошник. Також, за його словами, міськрада не подаватиме апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного адмінсуду від 25 вересня.

Харківський окружний адмінсуд задовольнив позив мешканки будинку на вулиці Свободи, 11/13 проти Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС та департаменту ЖКГ Харківської міськради.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру

Суд взяв до уваги, що порушені права власниці квартири. І, по-друге, він встановив, що обстеження цього будинку було проведено лише візуально.

У вересні минулого року в будинок на вулиці Свободи, 11/13 влучила російська ракета С-300. У суді з’ясувалося, що ТОВ «Фаворит Експерт», яке визнало цей будинок непридатним для відновлення, проводило лише візуальне обстеження. Детально пошкодження будівельних конструкцій та інженерних мереж експерти товариства не аналізували.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру

Детальне обстеження включає в себе всі можливі будівельні роботи, які дозволяють встановити ступінь ушкодження будівельних конструкцій. І чи підлягають вони відновленню, чи ні.

На підставі необґрунтованих висновків ТОВ “Фаворит Експерт” 28 березня цього року Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про демонтаж трьох будинків у центрі міста.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру

Те, що вони не в повному обсязі зробили те, що передбачено порядком обстеження – абсолютно точно. Тому що це встановив суд першої інстанції. Він, власне, сказав, що не було детального обстеження або лише візуальне. І на підставі візуального не можна було приймати рішення КТЕБ. Все.

Крім того, ТОВ “Фаворит Експерт” не внесло свій звіт в Реєстр будівельної діяльності державної електронної системи. Що також є порушенням. Також суд вважає, що регіональна КТЕБ погодила демонтаж будинку без належної перевірки документів.

Представник ХОВА надав до суду відклик на позов мешканки будинку, посилаючись на те, що рішення Регіональної комісії не несе будь-яких наслідків та не є підставою для прийняття рішення про демонтаж будинку.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру

Це юридична позиція відповідача, в цьому випадку ХОВА, які вважали, що їхній висновок не породжує наслідків. А тому не може бути окремим предметом оскарження. Ні, суд їм відповів і тут я з тобою погоджуюсь, що воно породжує наслідки.

У рішенні суду вказується, що саме рішення Регіональної КТЕБ дає право Харківській міськраді ліквідувати об’єкт. І якщо Комісія не погодила б демонтаж будинку, то міська рада не мала б підстав почати демонтаж.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру

Це рішення тільки ще першої інстанції. Треба дочекатися, чи буде апеляційна скарга. Якщо вона буде, то дочекатися рішення апеляційної інстанції. Чи залишить воно його в силі або змінить. Але, на мій погляд, рішення першої інстанції законне та обґрунтоване.

Заступник Харківського міського голови Віталій Мірошник повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив», що апеляцію на рішення суду подавати не будуть. За словами посадовця, місяць тому департамент ЖКГ міськради вже надіслав листа до Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС з проханням скасувати рішення про демонтаж будинку на Свободи, 11/13.

Нагадаємо, 28 березня 2023 року Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що будинок на вулиці Свободи, 11/13 підлягає демонтажу. Як повідомляли в ГО “ХАЦ”, підставою став лист директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Віталія Мірошника та доданий до нього звіт про результати проведення технічного обстеження стану будинку, яке робило ТОВ “Фаворит Експерт”.

Після розголосу історії у ЗМІ та недовіри мешканців до експертизи ТОВ “Фаворит Експерт” міськрада замовила повторне техобстеження у ТОВ «Алдена». Ця фірма підтвердила, що п’ятиповерхівка підлягає відновленню, оскільки категорія пошкоджень – друга. Також у звіті йшлося про те, що відновити будинок потрібно протягом цього року, інакше руйнування посиляться. Мешканці висловлювали припущення, що їхній дім, а також ще два розбиті будинки на вулиці Мироносицькій хочуть знести, щоб отримати велику ділянку в центрі міста під забудову.

З нагоди річниці ракетного удару мешканці будинку на вулиці Свободи, 11/13 збиралися, щоби скоординувати подальші дії. За рік зник дах будинку, була пожежа, несанкціоновано вмикався газ, до квартир проникали невідомі люди.