Золоте місце: суд визнав незаконним рішення про знесення дому в центрі Харкова

Харківський окружний адмінсуд став на бік мешканців п’ятиповерхівки на вулиці Свободи, 11/13, в яку 6 вересня 2022 року влучила російська ракета С-300, і визнав рішення про демонтаж будинку незаконним.

Суд задовольнив позов власниці квартири у будинку Наталії Катаргіної до Регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС ХОВА та до департаменту ЖКГ Харківської міськради, пише ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на рішення суду від 25 вересня.

Активісти нагадують, що внаслідок ракетного удару було зруйновано покрівлю, ділянки стін та перекриттів з п’ятого по другий поверхи, пошкоджено вікна, балкони та внутрішні перегородки будівлі.

28 березня 2023 року Регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила рішення, що будинок підлягає демонтажу. Підставою став лист директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Віталія Мірошника та доданий до нього звіт про результати проведення технічного обстеження стану будинку, яке робило ТОВ “Фаворит Експерт”.

“Департамент ЖКГ Харківської міськради не надав суду відклик на позовну заяву. Суд кваліфікував це як визнання департаментом позову. Представник ХОВА надав до суду відклик, у якому просив відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що Регіональна комісія не є контролюючим органом, а діє як дорадчий орган і наділена, зокрема, повноваженнями з координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів у сфері цивільного захисту, забезпечення захисту населення”, — пише ХАЦ.

Члени ГО зазначають, що згідно зі звітом ТОВ “Фаворит Експерт” (ця фірма віднесла руйнування до четвертої категорії, згідно з якою п’ятиповерхівка підлягає демонтажу – ред.), виконавець проводив позапланове попереднє (візуальне) обстеження.

“Відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, висновок про проведення попереднього обстеження не може містити висновки про демонтаж (ліквідацію) об`єкта. У разі виявлення дефектів і пошкоджень, що можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій та експлуатаційні показники елементів інженерних мереж і систем об`єкта, проводиться основне (детальне) обстеження. Однак у звіті ТОВ “Фаворит Експерт” не вбачається, що основне (детальне) обстеження було проведене”, – наголошують антикорупціонери.

Тобто департамент ЖКГ Харківської міськради подав на розгляд комісії лише звіт про проведення попереднього обстеження будинку. Крім того, цей звіт не був внесений до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Водночас позивач надав звіт з обстеження технічного стану будинку, і він був внесений до цього Реєстру.

“Відповідно до висновків незалежного експерта, були зафіксовані наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій (категорій відповідності конструкцій А та Б), ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об`єкта або його окремих конструкцій, підсилення об`єкта або його окремих несучих та огороджувальних конструкцій. Орієнтовний ступінь пошкоджень об`єкта в цілому 41-80%. Рекомендовано виконання робіт із відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції”, – додають у ГО.

Нагадаємо, після розголосу історії у ЗМІ та недовіри мешканців до експертизи ТОВ “Фаворит Експерт” міськрада замовила повторне техобстеження у ТОВ «Алдена». Ця фірма підтвердила, що п’ятиповерхівка підлягає відновленню, оскільки категорія пошкоджень – друга. Також у звіті йшлося про те, що відновити будинок потрібно протягом цього року, інакше руйнування посиляться. Мешканці висловлювали припущення, що їхній дім, а також ще два розбиті будинки на вулиці Мироносицькій хочуть знести, щоб отримати велику ділянку в центрі міста під забудову.

З нагоди річниці ракетного удару мешканці будинку на вулиці Свободи, 11/13 збиралися, щоби скоординувати подальші дії. За рік зник дах будинку, була пожежа, несанкціоновано вмикався газ, до квартир проникали невідомі люди.