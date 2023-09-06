З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці

Минув рік з дня, коли російська ракета С-300 влучила в п’ятиповерхівку на вулиці Свободи 11/13. Тоді був зруйнований один під’їзд дому і деякі перекриття. Мешканці будинку зібрались, аби скоординувати подальші дії. За рік з дому зник дах, була пожежа, несанкціоновано вмикався газ, у квартири проникали невідомі люди. За цей період були проведені три інструментальні експертизи. Попереду ще одна – економічна.

Біля будинку на вул. Свободи, 11/13 зібралися жителі, які змушені були залишити рідну домівку через удар російської ракети. Олена 6 вересня минулого року була в евакуації в Англії. Місцеві принесли їй газету “The Times” із фотографіями її розбитого дому.

Олена, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Я впізнала свій будинок моментально, бо на іншому поверсі під моїм вікном був банк. І я побачила вікно. Для мене це були, звісно, ​​неймовірні емоції.

Таїс, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Вкотре ми зібралися всі біля нашої оселі для того, щоб обговорити всі події, що сталися. На зв’язок із нами досі ніхто не вийшов. Тому сьогодні ми хотіли б обговорити наші подальші дії. Що нам робити та на що розраховувати.

Відновлювати не можна демонтувати

Щодо зруйнованого будинку було проведено експертизу. Ступень пошкоджень віднесли до другої категорії. Але згодом, за словами мешканців, в експертизі товариства з обмеженою відповідальністю “Фаворит експерт” під тим же номером категорія руйнувань змінилася з другої на четверту.

Зоя, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

За другою категорією цей будинок повинен був би бути відновлений. А за четвертою, він має бути розібраний до останньої цеглинки.

Незалежна експертиза, яку замовили самі мешканці багатоповерхівки товариству з обмеженою відповідальністю «Укрекспертпроєкт», показала, що категорія пошкоджень таки друга. Тобто будинок підлягає відновленню.

Сергій, мешканець будинку на вул. Свободи 11/13

Експерти пройшли буквально там всюди. Де можна і не можна. Я навіть, чесно скажу, хвилювався за життя цих експертів, які лазили по цьому будинку.

28 березня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі висновків експертизи ТОВ “Фаворит експерт” приняла рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова – на вулицях Свободи 11/13, Мироносицькій, 34 і Мироносицькій, 32.

Ельвіра, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

У нас просто золоте місце, золота земля. І ми розуміємо всі рухи, що відбуваються. Іншого пояснення цього немає.

Повторна експертиза на замовлення міськради

Про рішення провести ще одну інструментальну експертизу мешканці зруйнованих будинків дізналися із інтерв’ю Ігоря Терехова Радіо Свобода 17 червня цього року.

Ігор Терехов, міський голова Харкова

Я спілкувався з деякими мешканцями усіх будинків. Вони сказали, що, мабуть, була упереджена експертиза. Хоча такого не було. У часи війни я розумію емоційну напругу людей. І щоб зняти усі емоції, які могли бути, я сказав таким чином: ми не будемо зносити зараз ці будинки. Ми проведемо ще одну незалежну експертизу. І будемо базуватися на цих даних, а потім будемо приймати рішення.

Нова експертиза по будинку на вулиці Свободи, 11/13 показала, що багатоповерхівку можна відремонтувати.

Сергій, мешканець будинку на вул. Свободи 11/13, має вищі інженерну і математичну освіти

Ми дізналися з сайту «Прозоро», що з трьох будинків, які були у спірному стані (двох на Мироносицькій і нашого) експертиза нашого будинку була найдорожча. Вона коштувала майже 200 тисяч гривень. Тобто це була досить ретельна інструментальна експертиза. Її висновки в цілому збігалися з висновками нашої незалежної експертизи. Будинок має категорію пошкоджень – «два» і підлягає відновленню шляхом капітального ремонту.

Полтергейст

Мешканка Ніна розповідає, що за минулий рік із будинком відбувалися різні речі. Наприклад, зник дах, який уцілів після «прильоту» рашистської С-300. Також у домі була пожежа.

Ніна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Цього року відбувалися дивні речі з нашим будинком і з будинком сусіднім, з яким у нас спільна стіна. Це Чернишевська, 45А. Цей будинок порожній. Мешканці навідуються, як і ми, у свої квартири. Вони виявили, що в них у квартирах увімкнено газ. Хоча газ опломбований. І за всіма ознаками газу не повинно бути. Був дзвінок на 1562 і викликана газова служба, яка підтвердила, що пломба є, а газ відкритий. Тому навіть не знаю, як розцінювати це.

У липні 2023-го, розповідає Ніна, були проникнення у три квартири на Чернишевській, 45А та у квартири на Свободи 11/13. Саме в ті квартири, де будинки мають спільну стіну. Жителі написали заяву в поліцію.

Ніна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Поліція обійшла. В одній із квартир зняла відбитки пальців. Нас більше хвилювало не що винесли з наших квартир, а що могли внести в наші квартири. Тому що залазили саме в ті, у яких спільна стіна. З нашим будинком уже рік постійно щось відбувається.

Березневе рішення регіональної КТЕБ щодо знесення будинків поки що не скасоване

Попри висновки останньої експертизи ТОВ “Алдена”, які підтвердили, що п’ятиповерхівка підлягає відновленню, рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про демонтаж поки що не скасоване.

Дмитро Булах, засновник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат Харківської міськради

Вони повинні бути переглянуті. Тому що, зважаючи на нові експертизи, повинні бути подання до тієї ж комісії щодо перегляду попередніх рішень щодо знесення цих будинків. І, відповідно, комісія повинна ухвалити рішення на підставі цих експертиз.

Ніна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Ми написали колективну заяву Синєгубову з вимогою скасувати рішення на підставі вже кількох експертиз.

Питання щодо скасування рішення регіональної КТЕБ розглядатиметься на найближчому засіданні цієї комісії, розповів головний архітектор області.

Фальшива експертиза

Перше обстеження, котре, за словами мешканців багатоповерхівки по вулиці Свободи, 11/13, змінило категорію пошкодження їхнього будинку з другої на четверту, проводило ТОВ “Фаворит експерт”. Також ця фірма проводила обстеження будинків по вулиці Мироносицькій, 32 і 34.

Дмитро Булах, засновник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат Харківської міськради

Ця історія про те, що від початку була зроблена якась, на мій погляд фальшива експертиза.

Тетяна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Було декілька експертиз. Одна була неякісною, котру проводила «Фаворит експерт». Було змінена з другої категорії на четверту категорію. Тобто знесення житлового будинку. Тобто, поніс хтось хоч якесь покарання за те що провели таку неякісну експертизу? Кто-то должен ответить за эти неправильные экспертизы. Ну как это так? Целый дом подлежит сносу. Его сносят. Люди остаются без жилья. Ну вот как?

Антикорупціонери вважають, що первинна проблема – помилкові висновки, які за незрозумілих обставин зробили спеціалісти “Фаворит експерт”.

Дмитро Булах, засновник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат Харківської міськради

На якій підставі вони його ухвалили? Чи були на них корупційні впливи? Або інші впливи? Чи є в них ліцензія? Чи потрібно ці компанії чи експертів окремих позбавляти ліцензії, подальших експертиз? Якщо це було зроблено, то треба шукати винних відповідальних осіб, які ухвалили ці висновки. Це саме експерти. А те, що замовниками цих експертиз була Харківська міська рада, то вони прийняли ці результати і військова адміністрація відповідно ухвалила на підставі цих експертиз теж своє рішення.

У ГО «Харківський антикорупційний центр» звертають увагу на те, що в актах обстеження усіх трьох багатоповерхівок є дані, котрі відрізняються від тих, що зазначені у техпаспортах будинків. Роком зведення будинку на Мироносицькій, 34 в акті обстеження вказаний 1917-й, хоча багатоповерхівку збудували у 1956-му. Спеціалісти ТОВ “Фаворит експерт” пишуть, що дата «прильоту» 29 березня. Насправді ж це сталося 2 березня. Подібні нестиковки є і по будинку на Мироносицькій, 32.

Антон Коротовських, директор департаменту архітектури та містобудування ХОВА, головний архітектор області

Вибирала цю фірму Харківська міська рада. Роботи виконували на їхнє замовлення. Я не знаю, ми не слідкуємо за Харковом. Які звіти вони виконують, хто їх виконує. Тому я не буду коментувати це питання. Моя особиста думка. Якщо є технічний звіт, виконаний експертною організацію, підписаний експертом, то ми не в праві оскаржувати це рішення. Є людина, яка отримала фахову освіту за напрямком. Вона отримала експертний сертифікат за даним напрямком і вона повністю несе за свої дії відповідальність. Якщо вона каже так, значить вона повинна нести відповідальність за це рішення. Моя власна думка.

У разі знесення трьох домів утворюється велика ділянка в центрі міста під забудову

Дмитро Булах, засновник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат Харківської міськради

Перше рішення стосувалося однієї локації і будинків, що по сусідству фактично один з одним. І розташовані всередині міста, а не, наприклад, на Салтівці. Де руйнування зазвичай значно більші. І будинки постраждали значно більше.

Люди звертають увагу, що два розтрощені будинки на Мироносицькій і один на Свободи мають спільний двір. Тобто якщо їх знести, з’являється велика ділянка в центрі міста під забудову.

Дмитро Булах, засновник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат Харківської міськради

Оця локація дуже компактна. Це фактично один двір всередині в середмісті. Просто безпосередньо з обласною адміністрацію всі три будинки. Три з трьох, які розташовані в центрі в одному дворі, викликало певні запитання в нас.

Ніна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

До нас потрапили до рук ось такі картинки. Тобто ось це ось на даний момент будинок №32 і будинок бізнес-центр, який пошкоджений. А ось уже 32-й будинок оновлений і бізнес-центр оновлений. Це ескізи, які готуються замість цих будинків.

Чергова експертиза. Тепер – економічна

Під час брифінгу 15 серпня мер Ігор Терехов підтвердив, що згідно з останньою експертизою ТОВ “Алдена” будинок на вулиці Свободи №11/13 можна відновити. Але крім інструментальної потрібна ще економічна експертиза.

Ігор Терехов, міський голова Харкова

Дійсно, що стосується цього будинку, є експертиза, що каже, що його може бути відновлено. Крім цього, ми повинні розуміти, яка буде економічна експертиза, скільки це буде коштувати. Коли ми знайдемо розумний компроміс, ми це оприлюднимо. Економічна експертиза буде починатися.

Сергій, мешканець будинку на вул. Свободи 11/13 має вищі інженерну і математичну освіти

Щодо економічної експертизи. По-перше, процедура неформалізована. А по-друге, економіка – то така справа. Коли є дві людини, то одній щось вигідно, другій щось невигідно. Якщо його зносити, то треба розібрати пошкоджені конструкції, а також знести ті конструкції, які вціліли. А вони досить міцні, згідно до висновків експертиз. Наш будинок має з сусіднім будинком по вулиці Чернишевській спільну стіну. Тобто він фактично поділяє з ним цю несучу конструкцію. Якщо зносити цей будинок, то майже напевно буде пошкоджено будинок по вулиці Чернишевській.

Обсяг витрат на капремонт зруйнованого будинку менше, ніж на демонтаж зруйнованого та будівництво «з нуля» нового, вважає Сергій. І єдиний економічний зиск в новому будівництві може бути тільки від продажу в новозбудованому площ або квартир.

Таїс, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

В одній із відповідей, а саме від заступниці міністра Наталії Козловської ми отримали такі слова: “на підставі результатів технічного обстеження пошкоджених об’єктів” будинок наш підлягає відновленню, але, як бачите, справа нікуди не рухається.

У висновках останнього звіту експертів ТОВ «Алдена» йдеться, що відновити дім потрібно протягом цього року, інакше руйнування посиляться. Без невідкладних ремонтних робіт будинок непридатний для використання.

Тетяна, мешканка будинку на вул. Свободи 11/13

Ще зима і невідомо, чи дійсно цей будинок навмисно доводять до того стану, щоб його знести? Інших аргументів у мене немає.

Григорій, мешканець будинку на вул. Свободи 11/13, кандидат технічних наук

Ми повинні думати про те, щоб нам вижити, перемогти. І за це ми боремося. Ми не вимагаємо зайвого. Ми вимагаємо одного: зберегти те, що ще не зруйновано. Тому ми й просимо, доки руйнування не дійшли до фундаменту, доки ця вогкість, пліснява не зробила шкоди ще більшої, ніж під час руйнування, почати розбір завалів, можливо, частково якесь укриття зробити.

У Харкові не підлягають відновленню до 500 будинків

23 травня минулого року влада інформувала, що після російських обстрілів близько 500 багатоповерхових будинків у Харкові не підлягають відновленню. Рішення про демонтаж цих споруд приймає регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Скільки ж з початку війни росії проти України усього прийнято рішень регіональною КТЕБ про демонтаж житлових будинків у Харкові?

Антон Коротовських, директор департаменту архітектури та містобудування ХОВА, головний архітектор області

За останній час було одне звернення щодо трьох будинків. Ви знаєте їхню долю. Інших звернень на даний час поки ще не було по місту Харкову.

За словами представника відомої харківської компанії-забудовника, за наявності політичної волі будинок на Свободи, 11/13 можна відновити за два місяці.