Хто відповість за хибні висновки про демонтаж будинку в центрі Харкова

Остання експертиза показала, що багатоповерхівка на вулиці Свободі 11/13 підлягає відновленню. Коли скасує березневе рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про демонтаж цього будинку? Яка відповідальність сертифікованих експертів за хибні відомості в актах обстеження? На питання кореспондента МГ «Об’єктив» відповів директор Департаменту архітектури та містобудування ХОВА, головний архітектор області Антон Коротовських.

Антон Коротовських, директор Департаменту архітектури та містобудування ХОВА, головний архітектор області



«За останній час було одне звернення щодо трьох будинків. Ви знаєте їх долю. Місто Харків вже замовили нову експертизу. Нова експертиза показала, що відновлення можливе. Інших звернень на цеймчас поки ще не було”

Коли ж скасують рішення щодо демонтажу будинку на вулиці Свободи 1\13?

«На найближчому засіданні буде розглядатися це питання про можливість скасування рішення. – Це коли буде? – Коли буде КТЕБ. Я ж не знаю коли він буде»

Якою буде відповідальність фірми, яка проводила експертизу цих трьох будинків на вулиці Свободи?

«Обирала цю фірму Харківська міська рада. Роботи виконували на їх замовлення. Я не знаю, ми слідкуємо за містом Харковом, які звіти вони виконують. Якщо є технічний звіт, виконаний експортною організацію, підписаний експертом, то ми не в праві оскаржувати це рішення. Є людина, яка отримала фахову освіту за напрямком. Вона отримала експортний сертифікат за даним напрямком і вона повністю несе за свої дії відповідальність. Якщо вона каже так, значить вона повинна нести відповідальність за це рішення».