Ймовірно під кайфом і без прав: водій ВАЗу попався копам у центрі Харкова

У ніч проти 17 жовтня у Харкові патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ без прав, в якого під сидінням знайшли вісім зіп-пакетів із речовинами, схожими на наркотики.

Усе відбувалося на вулиці Сумській. Під час спілкування з водієм інспектори запідозрили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, проте пройти огляд чоловік відмовився. Перевірка документів показала, що той також був раніше позбавлений водійських прав, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

При огляді авто під накидкою водійського сидіння патрульні виявили чотири зіп-пакети з сіро-зеленою речовиною рослинного походження і ще чотири — з білою кристалічною речовиною. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На порушника склали адміністративні протоколи за повторне протягом року керування у стані сп’яніння (або відмову від огляду) та повторне керування особою, позбавленою прав (ч. 3 ст. 130 та ч. 5 ст. 126 КУпАП). Чоловікові також загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання наркотичних речовин.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 16 жовтня у Харківському районі патрульні допомогли 80-річному водієві, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловікові домедичну допомогу та викликали «швидку».