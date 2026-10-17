Водію на Харківщині стало зле за кермом: чоловіку допомогли копи

На Харківщині правоохоронці допомогли 80-річному водію, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловіку домедичну допомогу та викликали “швидку”.

Подія сталася 16 жовтня в селі в Харківському районі, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи помітили автомобіль Chevrolet, водію якого раптово стало зле.

“Транспортний засіб почав з’їжджати на узбіччя. Автомобіль рухався на низькій швидкості, що дало змогу правоохоронцям оперативно зупинити його та уникнути можливих небезпечних наслідків. Поліцейські надали чоловікові необхідну домедичну допомогу. Також вони викликали бригаду екстреної медичної допомоги та повідомили про подію родичів водія. Згодом на місце прибув син чоловіка, який забрав батька”, – зазначили у поліції.