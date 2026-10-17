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Водію на Харківщині стало зле за кермом: чоловіку допомогли копи

Суспільство 17:50   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Водію на Харківщині стало зле за кермом: чоловіку допомогли копи

На Харківщині правоохоронці допомогли 80-річному водію, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловіку домедичну допомогу та викликали “швидку”.

Подія сталася 16 жовтня в селі в Харківському районі, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи помітили автомобіль Chevrolet, водію якого раптово стало зле.

“Транспортний засіб почав з’їжджати на узбіччя. Автомобіль рухався на низькій швидкості, що дало змогу правоохоронцям оперативно зупинити його та уникнути можливих небезпечних наслідків. Поліцейські надали чоловікові необхідну домедичну допомогу. Також вони викликали бригаду екстреної медичної допомоги та повідомили про подію родичів водія. Згодом на місце прибув син чоловіка, який забрав батька”, – зазначили у поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці допомогли 80-річному водію, якому стало зле за кермом. Копи зупинили автомобіль, надали чоловіку домедичну допомогу та викликали “швидку”.".