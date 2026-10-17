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Стрілянина на дорозі у Харкові: поліція відкрила справу, з’явились фото

Події 15:10   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Стрілянина на дорозі у Харкові: поліція відкрила справу, з’явились фото

Правоохоронці встановили усіх учасників стрілянини, що сталася на дорозі у Харкові 16 жовтня.

«Встановлено, що під час руху вулицею Віринською між водіями автомобілів Honda та Toyota виник конфлікт, у ході якого чоловіки, які перебували в автівках здійснили двосторонні постріли зі зброї. Наявні пошкодження обох транспортних засобів», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Після стрілянини водій Honda почав рухатися далі, однак водій Toyota продовжив переслідування. Згодом автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка, з’ясували копи.

По медичну допомогу ніхто не звертався, додали правоохоронці.

Поліціянти внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідчі дії тривають.

стрельба на дороге в Харькове

стрельба на дороге в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 15:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили усіх учасників стрілянини, що сталася на дорозі у Харкові 16 жовтня.".