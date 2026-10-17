Стрілянина на дорозі у Харкові: поліція відкрила справу, з’явились фото

Правоохоронці встановили усіх учасників стрілянини, що сталася на дорозі у Харкові 16 жовтня.

«Встановлено, що під час руху вулицею Віринською між водіями автомобілів Honda та Toyota виник конфлікт, у ході якого чоловіки, які перебували в автівках здійснили двосторонні постріли зі зброї. Наявні пошкодження обох транспортних засобів», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Після стрілянини водій Honda почав рухатися далі, однак водій Toyota продовжив переслідування. Згодом автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка, з’ясували копи.

По медичну допомогу ніхто не звертався, додали правоохоронці.

Поліціянти внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Слідчі дії тривають.