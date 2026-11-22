Сьогодні, 22 листопада, у Харкові сталася стрілянина. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. Оголошено спеціальну поліцейську операцію.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 18:20, повідомили в облуправлінні поліції.

“Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі та розшукові заходи, встановлюють обставини злочину та осіб, причетних до його скоєння”, – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на вулиці Веринській у Харкові між водіями автомобілів Honda та Toyota виник конфлікт, у ході якого вони почали перестрілку.