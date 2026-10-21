Убивство полонених воїнів на Харківщині: чи допомогла апеляція окупанту

Апеляційний суд залишив у силі вирок військовослужбовцю РФ Сергію Тужилову (позивний «Алтай»), якому призначили довічне за розстріл українських захисників на території Вовчанського агрегатного заводу.

В Харківській обласній прокуратурі нагадали, що під час повторного вторгнення у регіон Тужилов разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу. У червні 2024 року беззбройний український воїн, втративши орієнтацію в зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ та був змушений здатися в полон. Після допиту зібрану інформацію передали командуванню, яке віддало наказ про його вбивство.

Першого українського військового окупанти вбили у червні 2024 року. «Алтай» запропонував місце страти та контролював периметр, встановили правоохоронці.

На початку липня ще двоє українських військових потрапили в полон у Вовчанську. Їх доставили на територію заводу, де після допиту командування ЗС РФ віддало наказ про вбивство.

«Після цього Тужилов особисто взяв участь у злочині, попередньо узгодивши з іншим військовим план розстрілу. Кожен із них здійснив по одному пострілу в потилицю полоненим», – додали в прокуратурі.

24 вересня Тужилова взяли у полон. 13 січня він отримав вирок – його визнали винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами. Суд призначив йому довічне.

«Сторона захисту оскаржила вирок у частині призначеного покарання, наполягаючи на його пом’якшенні. Однак апеляційний суд відхилив ці вимоги та залишив покарання без змін», – зазначили правоохоронці.