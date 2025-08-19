Live
Полоненого окупанта «Алтая» судитимуть за розстріл воїнів у Вовчанську

Суспільство 13:55   19.08.2025
Вікторія Яковенко
Полоненого окупанта «Алтая» судитимуть за розстріл воїнів у Вовчанську Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду передали справу 36-річного росіянина з позивним «Алтай», який, за даними слідства, причетний до вбивств українських захисників на Вовчанському агрегатному заводі.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ та брав участь у повторному вторгненні на північ Харківщини. Він та інші окупанти зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.

«16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець — гранатометник — втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Відсутність зброї та переважаючі сили противника змусили його здатися. Після допиту, який проводив обвинувачений разом з іншими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого. Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним «Кот» роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця», – встановили у прокуратурі.

Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

2 липня у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Їх також доставили на територію заводу та прив’язали до стовпів. Після допиту, кажуть правоохоронці, фігурант передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство зі словами: «Отправьте их к Бандере».

«Цього разу «Алтай» особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з «Котом» план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю», – зазначили у прокуратурі.

24 вересня спецпідрозділи ГУР МО взяли в полон російських військових, серед яких був і «Алтай». Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, поєднаними з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ в редакції до 24.10.2024).

Наразі він перебуває у СІЗО. Прокурори наполягатимуть на довічному ув’язненні.

Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: «На балконі поспостерігаю»: харків’янин «зливав» дані про ППО – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
