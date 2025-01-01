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Відео звільнення заводу у Вовчанську показав ГУР до дня народження Бандери

Фронт 19:34   01.01.2025
Олена Нагорна
Відео звільнення заводу у Вовчанську показав ГУР до дня народження Бандери Скриншот

Ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині показало Головне управління розвідки Міноборони.

Цю публікацію відомство приурочило до дня народження українського політичного діяча Степана Бандери – 1 січня.

“Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України. На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи “тимурівців” із підрозділу “Стугна”: штурмові дії, вогнева підтримка 120-мм міномета, взяття в полон російських окупантів та робота бойових медиків”, – пише ГУР.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині показало Головне управління розвідки Міноборони.".