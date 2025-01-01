Відео звільнення заводу у Вовчанську показав ГУР до дня народження Бандери
Скриншот
Ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині показало Головне управління розвідки Міноборони.
Цю публікацію відомство приурочило до дня народження українського політичного діяча Степана Бандери – 1 січня.
“Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України. На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи “тимурівців” із підрозділу “Стугна”: штурмові дії, вогнева підтримка 120-мм міномета, взяття в полон російських окупантів та робота бойових медиків”, – пише ГУР.
Читайте також: РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, ГУР МО, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Відео звільнення заводу у Вовчанську показав ГУР до дня народження Бандери»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині показало Головне управління розвідки Міноборони.".