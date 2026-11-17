Відповідаючи на запитання журналістів, начальник ХОВА Олег Синєгубов сказав, що переглядати проєкти укриттів, які зводяться на Харківщині, не будуть. Будувати планують за раніше узгодженими нормами, попри те, що укриття в Комишувасі в Запорізькій області все ж таки не витримало ударів кількох КАБів.

“Це не наші обов’язки, не наш функціонал, тому що є певні норми ДБНів, які розроблені на загальнодержавному рівні, і там чітко зазначено, які види озброєння має витримувати та чи інша підземна школа, те чи інше радіаційне укриття або бомбосховище”, – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що того трагічного дня росіяни скинули на Комишуваху дев’ять тритонних бомб. І ворог цілеспрямовано хотів знищити укриття.

Зазначимо, 2 листопада окупанти скинули на центр Комишувахи дев’ять авіабомб. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог атакував людей, які прийшли до пункту видачі гуманітарної допомоги у будівлі непрацюючої школи. Під ударом також опинилися рятувальники та поліцейські, які прибули на місце удару. Пошуково-рятувальна операція тривала два тижні – до 16 листопада. За остаточними даними, загинули 72 особи, ще четверо постраждалих досі залишаються у лікарні.