Синєгубов: трагедія в Комишувасі не вплине на проєкти укриттів на Харківщині
Відповідаючи на запитання журналістів, начальник ХОВА Олег Синєгубов сказав, що переглядати проєкти укриттів, які зводяться на Харківщині, не будуть. Будувати планують за раніше узгодженими нормами, попри те, що укриття в Комишувасі в Запорізькій області все ж таки не витримало ударів кількох КАБів.
“Це не наші обов’язки, не наш функціонал, тому що є певні норми ДБНів, які розроблені на загальнодержавному рівні, і там чітко зазначено, які види озброєння має витримувати та чи інша підземна школа, те чи інше радіаційне укриття або бомбосховище”, – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що того трагічного дня росіяни скинули на Комишуваху дев’ять тритонних бомб. І ворог цілеспрямовано хотів знищити укриття.
Зазначимо, 2 листопада окупанти скинули на центр Комишувахи дев’ять авіабомб. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог атакував людей, які прийшли до пункту видачі гуманітарної допомоги у будівлі непрацюючої школи. Під ударом також опинилися рятувальники та поліцейські, які прибули на місце удару. Пошуково-рятувальна операція тривала два тижні – до 16 листопада. За остаточними даними, загинули 72 особи, ще четверо постраждалих досі залишаються у лікарні.