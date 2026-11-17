За добу через російські обстріли постраждали 17 мешканців Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Балаклія поранено 6 людей, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес; у м. Харків зазнали поранень жінки 47 і 43 років та 50-річний чоловік; у с. Капитолівка Оскільської громади поранено чоловіків 46 і 19 років, отримав гостру реакцію на стрес 49-річний чоловік; у с. Велика Бабка Чугуївської громади поранено 59-річного чоловіка; у м. Люботин зазнав гострої реакції на стрес 63-річний чоловік; у м. Ізюм отримав поранення 63-річний чоловік; у сел. Мала Данилівка поранено 67-річного чоловіка”, – додає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

сім ракет;

РСЗВ;

БпЛА типу «молния»;

шість fpv-дронів;

61 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.