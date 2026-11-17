Били БпЛА и РСЗО: 17 человек пострадали от обстрелов РФ
За сутки из-за российских обстрелов пострадали 17 жителей Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Балаклея ранены шесть человек, еще один человек испытал острую реакцию на стресс; в г. Харьков получили ранения женщины 47 и 43 лет и 50-летний мужчина; в с. Капитоловка Оскольской громады ранены мужчины 46 и 19 лет, получил острую реакцию на стресс 49-летний мужчина; в с. Большая Бабка Чугуевской громады ранен 59-летний мужчина; в г. Люботин испытал острую реакцию на стресс 63-летний мужчина; в г. Изюм получил ранение 63-летний мужчина; в пос. Малая Даниловка ранен 67-летний мужчина», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- семь ракет;
- РСЗО;
- БпЛА типу «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 61 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.