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Экспериментальные проекты частной ПВО: дает ли это результаты – ОВА

Общество 16:20   16.11.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
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Экспериментальные проекты частной ПВО: дает ли это результаты – ОВА Фото: Генштаб ВСУ

Частная ПВО, автоматизированные турели и антидроновая защита НПУ – на Харьковщине развивают несколько направлений противодействия вражеским БпЛА. Какие из них уже есть результаты и над чем еще работают, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас реализуется экспериментально несколько проектов частной ПВО, которая ставит цель себе — прикрытие критически важных объектов, однако не можем пока сказать, что это прямо-таки принесло большие результаты, это довольно трудно. Если брать вопрос вышки — автоматизированные турели, там есть свои результаты. И мы только наращиваемся по этому поводу», — сказал начальник ХОВА.

Он добавил, что несколько экспериментальных проектов проводит и Национальная полиция.

«Относительно, прежде всего, защиты своих экипажей, работающих на тех территориях, где активно враг целит по ним, по гражданским и прочее. Поэтому, это прежде всего прикрытие на вот таких опасно критически важных участках 0-20 км», — объяснил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 16:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частная ПВО, автоматизированные турели и антидроновая защита НПУ – на Харьковщине развивают несколько направлений противодействия вражеским БпЛА.".