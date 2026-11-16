Экспериментальные проекты частной ПВО: дает ли это результаты – ОВА

Частная ПВО, автоматизированные турели и антидроновая защита НПУ – на Харьковщине развивают несколько направлений противодействия вражеским БпЛА. Какие из них уже есть результаты и над чем еще работают, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас реализуется экспериментально несколько проектов частной ПВО, которая ставит цель себе — прикрытие критически важных объектов, однако не можем пока сказать, что это прямо-таки принесло большие результаты, это довольно трудно. Если брать вопрос вышки — автоматизированные турели, там есть свои результаты. И мы только наращиваемся по этому поводу», — сказал начальник ХОВА.

Он добавил, что несколько экспериментальных проектов проводит и Национальная полиция.

«Относительно, прежде всего, защиты своих экипажей, работающих на тех территориях, где активно враг целит по ним, по гражданским и прочее. Поэтому, это прежде всего прикрытие на вот таких опасно критически важных участках 0-20 км», — объяснил начальник ХОВА.