Купол за 40 млн и новые сетки: Синегубов – о защите Харькова от FPV-дронов

На Харьковщине продолжают усиливать защиту от FPV. Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции рассказал о результатах работы антидронового купола, а также поделился, сколько сеток уже установили в регионе.

«По поводу антидроновых сеток. Окружную уже фактически начали обустраивать, мы направили туда около 10 млн грн, дальше будем продолжать. Есть уже предложения от военных по закрытию других направлений в Харькове, по примеру Харьковского шоссе, которое мы закрыли вместе с нашими военными. Есть предложения по Салтовскому шоссе и т.д. Здесь мы будем совещаться с позицией мэрии Харькова”, — сказал Синегубов.

По его данным, сейчас в регионе установлено 70% от запланированного объема антидроновых сеток – это почти 1000 км.

«Однако эти 70%, если брать на август-месяц, те планы, которые у нас были, то мы уже перевыполнили его. Потому что километры и направления добавляются ежедневно. И запросы есть ежедневно. Например, по поводу мусорной свалки на Дергачевском направлении. Так же у нас говорят, что нужно закрывать, потому что бьются мусоровозы. Мы это понимаем, что это нужно делать, потому что это инфраструктура и это важное направление для города Харькова. Плюс окружная дорога — должны ее закрыть полностью уже. И с восточного направления, и с западного направления — уже вы фактически можете наблюдать, что мы уже это делаем, как было анонсировано несколько недель назад. Что касается Харькова и улиц Харькова, это, вы понимаете, вопрос немного не к нам. Мы подставили плечо по Харьковскому шоссе, далее у нас есть предложения от военных самих по Салтовскому шоссе. Мы будем активно общаться с мэрией, возможно рассматривать эти вопросы на Совете обороны. Но в первую очередь вопрос в финансировании», — отметил начальник ХОВА.

Синегубов также рассказал, какие результаты дает антидроновый купол, который, по его словам, обошелся примерно в 40 млн грн.

«Часть уже работает антидронового покрытия по городу Харькову, на севере территории. Он показывает себя очень положительно, мы видим по количеству ликвидированных целей. Кое-где, конечно, цели падают и в самом городе Харьков, однако все равно не прицельно, и это очень важно для нас. За неделю мы подвели итог, было ликвидировано более 400 целей над Харьковом и территорией нашей области. Кое-где эта цифра достигала 800. 800 целей вражеских не добрались до наших гражданских людей, объектов, инфраструктуры”, — подчеркнул Синегубов.

В планах – масштабировать этот проект, однако вопрос в финансировании.