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Где на Харьковщине будут прививать животных от бешенства: график на эту неделю

Общество 12:31   16.11.2026
Виктория Яковенко
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Где на Харьковщине будут прививать животных от бешенства: график на эту неделю Фото: Харьковский горсовет

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили график прививки домашних животных против бешенства с 16 по 22 ноября.

Специалисты говорят: прививки будут проводиться с учетом ситуации безопасности и погодных условий.

«Просим владельцев животных обеспечить надлежащие условия по фиксации животных для проведения прививки. В случае усложнения ситуации безопасности даты, время и места проведения профилактических прививок могут быть изменены. Актуальную информацию можно уточнить в соответствующих государственных учреждениях ветеринарной медицины», — говорится в сообщении.

график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот

Напомним, более 2000 человек в Харьковской области вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных в 2026 году. Чаще всего переносчиками болезни были коты, а вот в самом Харькове больным бешенством оказалась летучая мышь. По данным областного центра контроля и профилактики болезней, с начала года на Харьковщине бешенство было зарегистрировано у 21 кошки. Собаки заболели почти вдвое реже – 13 случаев. Также заболевание обнаружили у трех лис, летучей мыши, енотовидной собаки и домашнего скота.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили график прививки домашних животных против бешенства с 16 по 22 ноября.".