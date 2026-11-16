Где на Харьковщине будут прививать животных от бешенства: график на эту неделю

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили график прививки домашних животных против бешенства с 16 по 22 ноября.

Специалисты говорят: прививки будут проводиться с учетом ситуации безопасности и погодных условий.

«Просим владельцев животных обеспечить надлежащие условия по фиксации животных для проведения прививки. В случае усложнения ситуации безопасности даты, время и места проведения профилактических прививок могут быть изменены. Актуальную информацию можно уточнить в соответствующих государственных учреждениях ветеринарной медицины», — говорится в сообщении.

Напомним, более 2000 человек в Харьковской области вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных в 2026 году. Чаще всего переносчиками болезни были коты, а вот в самом Харькове больным бешенством оказалась летучая мышь. По данным областного центра контроля и профилактики болезней, с начала года на Харьковщине бешенство было зарегистрировано у 21 кошки. Собаки заболели почти вдвое реже – 13 случаев. Также заболевание обнаружили у трех лис, летучей мыши, енотовидной собаки и домашнего скота.