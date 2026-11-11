Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Бешенство животных: какие районы Харькова и области наиболее опасны

Записано 19:35   11.11.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Бешенство животных: какие районы Харькова и области наиболее опасны Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Более 2000 человек на Харьковщине вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных. Чаще всего переносчиками болезни оказывались коты, а вот в самом Харькове больной бешенством оказалась летучая мышь. 

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, с начала года на Харьковщине бешенство было зарегистрировано у 21 кошки. Собаки заболевали почти вдвое реже – 13 случаев. Также заболевание обнаружили у трех лис, летучей мыши, енотовидной собаки и домашнего скота.

В общей сложности за помощью к медикам обратились 3988 человек. Антирабическое лечение назначили 2142 людям, завершили полный курс прививок 1593 человека.

Сориентироваться, куда обращаться после укуса, царапины или опасного контакта с животным, создан интерактивный дашборд. На нем можно увидеть, где в Харьковской области зафиксировали случаи бешенства животных, сколько людей обращались через контакты с животными, а также где расположены пункты антирабической помощи.

Читайте также: Из Харькова пустили еще одну электричку: куда довезет

Напомним, в Люботинской громаде бешенство обнаружили сразу у двух домашних котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополнено)
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополнено)
11.11.2026, 20:30
Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
11.11.2026, 14:03
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
11.11.2026, 13:14
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
11.11.2026, 09:16
Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса
Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса
11.11.2026, 15:30
Два трамвая и пять троллейбусов временно изменят маршруты 12 ноября
Два трамвая и пять троллейбусов временно изменят маршруты 12 ноября
11.11.2026, 18:51

Новости по теме:

11.11.2026
Старые, советские ковры собирают в Харькове: как это поможет животным
10.11.2026
«Праздник продолжается у животных»: куда дели тыквы в экопарке под Харьковом
09.11.2026
Укусила хозяина: в Краснокутской громаде ввели карантин из-за бешеной собаки
01.11.2026
«Рекорд» с начала года: Терехов — об обстрелах Харькова в октябре
29.10.2026
Волонтер харьковской организации Джесси Адамс погиб при эвакуации животных


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бешенство животных: какие районы Харькова и области наиболее опасны», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 2000 человек на Харьковщине вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных. Чаще всего переносчиками болезни оказывались коты.".