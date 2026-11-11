Бешенство животных: какие районы Харькова и области наиболее опасны

Более 2000 человек на Харьковщине вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных. Чаще всего переносчиками болезни оказывались коты, а вот в самом Харькове больной бешенством оказалась летучая мышь.

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, с начала года на Харьковщине бешенство было зарегистрировано у 21 кошки. Собаки заболевали почти вдвое реже – 13 случаев. Также заболевание обнаружили у трех лис, летучей мыши, енотовидной собаки и домашнего скота.

В общей сложности за помощью к медикам обратились 3988 человек. Антирабическое лечение назначили 2142 людям, завершили полный курс прививок 1593 человека.

Сориентироваться, куда обращаться после укуса, царапины или опасного контакта с животным, создан интерактивный дашборд. На нем можно увидеть, где в Харьковской области зафиксировали случаи бешенства животных, сколько людей обращались через контакты с животными, а также где расположены пункты антирабической помощи.

Напомним, в Люботинской громаде бешенство обнаружили сразу у двух домашних котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.