Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса

Убыточность фермерских хозяйств и сокращение поголовья скота привели к дефициту сырого молока на украинском рынке. Чтобы перехватить ограниченные объемы сырья, переработчики вынуждены поднимать закупочные цены, что в итоге толкает вверх стоимость готовой продукции, рассказала в комментарии МГ «Объектив» совладелица фермерского хозяйства «Пани Юпитер» в селе Хотомля Старосалтовской громады Наталья Коваль.

По ее словам, основную часть сырья ферма сдает одному из перерабатывающих заводов на Харьковщине, и лишь около 10% молока перерабатывает самостоятельно.

«Сейчас наблюдается дефицит сырого молока для того, чтобы наши производители производили молоко. И поэтому они будут вынуждены поднимать закупочную цену, чтобы бороться за то молоко, которое есть сейчас на рынке», — отметила Коваль.

Для самих фермеров цена не зависит от сезонности, поскольку коровы круглый год потребляют одинаковый рацион. Себестоимость формируется преимущественно логистикой, дизелем и электроэнергией. Сокращение объемов молока в первую очередь связано с уменьшением поголовья скота, ведь содержать животных становится все дороже.

«Дорожает топливо, дорожает электричество, исчезает электричество, а мы зависим от него, животноводство. Поэтому многие вынуждены закрываться, кто имеет такую возможность… Знаю, что несколько предприятий сейчас на продажу выставлены, они хотят реализовать свои мощности. Много предприятий было в Купянском районе, кто-то пытался релоцироваться. К нашим знакомым прилетело в Мартовую. Это релоцированное предприятие. Они переехали из Купянского района в Мартовую, но там тоже прилетело», — рассказала Коваль.

По ее словам, их хозяйство также находится в зоне риска.

«К нам тоже может прилететь. Или мы можем попасть в зону не только обязательной, но и принудительной эвакуации. Если будет принудительная, то мы будем вынуждены как-то выезжать. Животных будем надеяться, что сможем куда-то пристроить, но ведь никто не знает, как это будет происходить», — поделилась фермер.