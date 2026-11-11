Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса

Оригинально 15:30   11.11.2026
Елена Нагорная
Подпишитесь на нас в Google
Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса Фото: «Пани Юпитер» / Facebook

Убыточность фермерских хозяйств и сокращение поголовья скота привели к дефициту сырого молока на украинском рынке. Чтобы перехватить ограниченные объемы сырья, переработчики вынуждены поднимать закупочные цены, что в итоге толкает вверх стоимость готовой продукции, рассказала в комментарии МГ «Объектив» совладелица фермерского хозяйства «Пани Юпитер» в селе Хотомля Старосалтовской громады Наталья Коваль.

По ее словам, основную часть сырья ферма сдает одному из перерабатывающих заводов на Харьковщине, и лишь около 10% молока перерабатывает самостоятельно.

«Сейчас наблюдается дефицит сырого молока для того, чтобы наши производители производили молоко. И поэтому они будут вынуждены поднимать закупочную цену, чтобы бороться за то молоко, которое есть сейчас на рынке», — отметила Коваль.

Для самих фермеров цена не зависит от сезонности, поскольку коровы круглый год потребляют одинаковый рацион. Себестоимость формируется преимущественно логистикой, дизелем и электроэнергией. Сокращение объемов молока в первую очередь связано с уменьшением поголовья скота, ведь содержать животных становится все дороже.

«Дорожает топливо, дорожает электричество, исчезает электричество, а мы зависим от него, животноводство. Поэтому многие вынуждены закрываться, кто имеет такую возможность… Знаю, что несколько предприятий сейчас на продажу выставлены, они хотят реализовать свои мощности. Много предприятий было в Купянском районе, кто-то пытался релоцироваться. К нашим знакомым прилетело в Мартовую. Это релоцированное предприятие. Они переехали из Купянского района в Мартовую, но там тоже прилетело», — рассказала Коваль.

По ее словам, их хозяйство также находится в зоне риска.

«К нам тоже может прилететь. Или мы можем попасть в зону не только обязательной, но и принудительной эвакуации. Если будет принудительная, то мы будем вынуждены как-то выезжать. Животных будем надеяться, что сможем куда-то пристроить, но ведь никто не знает, как это будет происходить», — поделилась фермер.

Читайте также: «Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
11.11.2026, 14:03
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
11.11.2026, 09:16
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
11.11.2026, 13:14
Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами – детали
Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами – детали
11.11.2026, 07:13
В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавшая (фото/видео)
В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавшая (фото/видео)
11.11.2026, 09:04
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
11.11.2026, 16:02

Новости по теме:

11.11.2026
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
11.11.2026
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополняется)
11.11.2026
Последствия ночной атаки на Салтовке уже устранили коммунальщики (фото)
11.11.2026
Старые, советские ковры собирают в Харькове: как это поможет животным
11.11.2026
Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 15:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убыточность фермерских хозяйств и сокращение поголовья скота привели к дефициту сырого молока на украинском рынке.".