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Последствия ночной атаки на Салтовке уже устранили коммунальщики (фото)

Официально 15:03   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Последствия ночной атаки на Салтовке уже устранили коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники КП «Дорремстрой» устранили последствия ночной вражеской атаки в Салтовском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Коммунальщики убрали битое стекло и навели порядок во дворах поврежденных многоквартирных домов», — рассказали в мэрии.

последствия ударов по Салтовскому району Харькова
Фото: Харьковский горсовет
последствия ударов по Салтовскому району Харькова
Фото: Харьковский горсовет
последствия ударов по Салтовскому району Харькова
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, о ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Также напомним, 11 ноября утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. В результате ударов возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие постройки, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным спасателей, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 15:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Дорремстрой» устранили последствия ночной вражеской атаки в Салтовском районе.".