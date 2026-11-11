Последствия ночной атаки на Салтовке уже устранили коммунальщики (фото)

Сотрудники КП «Дорремстрой» устранили последствия ночной вражеской атаки в Салтовском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Коммунальщики убрали битое стекло и навели порядок во дворах поврежденных многоквартирных домов», — рассказали в мэрии.

Напомним, о ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Также напомним, 11 ноября утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. В результате ударов возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие постройки, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным спасателей, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.