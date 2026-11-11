Наслідки нічної атаки на Салтівці вже усунули комунальники (фото)

Працівники КП «Шляхрембуд» усунули наслідки нічної ворожої атаки в Салтівському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Комунальники прибрали бите скло та навели лад у дворах пошкоджених багатоквартирних будинків”, – розповіли у мерії.

Нагадаємо, про нічні “прильоти” по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. Міський голова уточнив: росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони.

Також нагадаємо, 11 листопада вранці та вдень ворог атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксували у Салтівському, Шевченківському та Основ’янському районах міста. Внаслідок ударів виникли три осередки пожеж. Горіли легкові автомобілі, облицювання будівлі станції технічного обслуговування та інші споруди, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. За даними рятувальників, через ворожі удари постраждали п’ятеро людей.