Вранці росіяни продовжують бити по Харкову – атакують дронами

Вранці 11 листопада в Харкові знову лунають вибухи – ворог атакує різні райони міста.

Перший ранковий “приліт” припав по Салтівському району. Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти вдарили реактивним “шахедом”. Обійшлося без постраждалих.

Ще один удар припав по Шевченківському району.

“За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в автомобіль з подальшим загорянням”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, про нічні «прильоти» по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. Міський голова уточнив: росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони. Унаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів, зазначили у ДСНС.Тим часом у Харківській облпрократурі встановили, що вночі по Харкову вдарила російська «бандероль». Гостру реакцію на стрес внаслідок “прильотів” отримала жінка.