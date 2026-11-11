Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу – про наслідки розповів Синєгубов

Події 08:43   11.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу – про наслідки розповів Синєгубов

Харків, а також 11 населених пунктів області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка. Також медики надали допомогу 44-річному чоловіку, який 9 листопада отримав поранення у м. Харків“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • чотири БпЛА типу “герань-2”;
  • шість fpv-дронів;
  • 68 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

Читайте також: Другу добу поспіль окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вранці росіяни продовжують бити по Харкову – атакують дронами
Вранці росіяни продовжують бити по Харкову – атакують дронами
11.11.2026, 09:50
Завод з Харкова, пов’язаний з нардепом Куницьким, постачав обладнання росіянам
Завод з Харкова, пов’язаний з нардепом Куницьким, постачав обладнання росіянам
06.03.2024, 22:19
Два райони Харкова атакували вночі росіяни ракетами – деталі
Два райони Харкова атакували вночі росіяни ракетами – деталі
11.11.2026, 07:13
Внаслідок ракетних ударів по Харкову є постраждала (фото/відео)
Внаслідок ракетних ударів по Харкову є постраждала (фото/відео)
11.11.2026, 09:04
Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
10.11.2026, 23:20
Сьогодні 11 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 листопада 2026: яке свято та день в історії
11.11.2026, 06:00

Новини за темою:

11.11.2026
Вранці росіяни продовжують бити по Харкову – атакують дронами
11.11.2026
Фото з місць нічних ударів у Харкові показала мерія: працюють комунальники
11.11.2026
Другу добу поспіль окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб
11.11.2026
Внаслідок ракетних ударів по Харкову є постраждала (фото/відео)
11.11.2026
Новини Харкова 11 листопада 2026 року – головне за день


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу – про наслідки розповів Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 11 населених пунктів області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".