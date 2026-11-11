Майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу – про наслідки розповів Синєгубов

Харків, а також 11 населених пунктів області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка. Також медики надали допомогу 44-річному чоловіку, який 9 листопада отримав поранення у м. Харків“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

чотири БпЛА типу “герань-2”;

шість fpv-дронів;

68 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.