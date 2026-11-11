Майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу – про наслідки розповів Синєгубов
Харків, а також 11 населених пунктів області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка. Також медики надали допомогу 44-річному чоловіку, який 9 листопада отримав поранення у м. Харків“, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- дві ракети;
- чотири БпЛА типу “герань-2”;
- шість fpv-дронів;
- 68 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.