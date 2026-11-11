Почти 80 БпЛА атаковали Харьковщину – о последствиях рассказал Синегубов

Харьков, а также 11 населенных пунктов области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 73-летняя женщина. Также медики оказали помощь 44-летнему мужчине, который 9 ноября получил ранения в Харькове», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

шесть fpv-дронов;

68 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.