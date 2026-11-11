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Почти 80 БпЛА атаковали Харьковщину – о последствиях рассказал Синегубов

Происшествия 08:43   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Почти 80 БпЛА атаковали Харьковщину – о последствиях рассказал Синегубов

Харьков, а также 11 населенных пунктов области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 73-летняя женщина. Также медики оказали помощь 44-летнему мужчине, который 9 ноября получил ранения в Харькове», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 68 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 11 населенных пунктов области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".