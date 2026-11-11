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Вторые сутки подряд оккупанты не атакуют на Купянщине – Генштаб

Украина 08:07   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Вторые сутки подряд оккупанты не атакуют на Купянщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О семи боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 11 ноября Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться семь раз около Тихого, Чайковки, Охримовки, Николаевки, Бакшеевки и Малой Волчьей.

На Купянском – вторые сутки прошла без боев.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Вчера противник нанес 65 авиационных ударов, во время которых сбросил 222 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8781 дрон-камикадзе и произвели 2653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 8 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О семи боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 11 ноября Генштаб ВСУ.".