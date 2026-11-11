Вторые сутки подряд оккупанты не атакуют на Купянщине – Генштаб

О семи боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 11 ноября Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться семь раз около Тихого, Чайковки, Охримовки, Николаевки, Бакшеевки и Малой Волчьей.

На Купянском – вторые сутки прошла без боев.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Вчера противник нанес 65 авиационных ударов, во время которых сбросил 222 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8781 дрон-камикадзе и произвели 2653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 8 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.