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Как 11 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 23:20   10.11.2026
Оксана Якушко
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Как 11 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В среду, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00

5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

Перечень адресов по очередям – тут.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 23:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".