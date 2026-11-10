Как 11 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В среду, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00
5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
Перечень адресов по очередям – тут.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).