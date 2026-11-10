Как 11 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики

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• Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 23:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".