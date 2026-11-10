Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У середу, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00
5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОМ).