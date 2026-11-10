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Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 23:20   10.11.2026
Оксана Якушко
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Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У середу, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00

5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОМ).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 23:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".