Як 11 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 23:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".