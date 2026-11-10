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Про нову міну, замасковану під гілку, попередили жителів під Харковом

Суспільство 16:14   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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Про нову міну, замасковану під гілку, попередили жителів під Харковом Фото: “Циркунівські вісті”

Надходить інформація про виявлення нової ворожої міни, замаскованої під звичайну гілку дерева, повідомляють «Циркунівські вісті».

«За наявною інформацією, небезпечний предмет може бути виготовлений із водопровідного шланга та обмотаний плівкою. Усередині може міститися вибухова речовина та магнітний механізм ініціювання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-який незнайомий предмет, який виглядає незвично або лежить у нетиповому місці, може становити смертельну небезпеку.

Нагадаємо, новий метод маскування вибухівки виявили в Золочівській громаді. Російські війська там дистанційно мінують територію, видаючи міни за елементи навколишнього середовища та побутові речі. Цього разу вибухівка була захована в одязі, повідомляло місцеве видання «Зоря». Жителів прикордоння закликали не наближатися до будь-яких предметів, походження яких невідоме.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надходить інформація про виявлення нової ворожої міни, замаскованої під звичайну гілку дерева, повідомляють «Циркунівські вісті».".