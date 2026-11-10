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Росіяни атакували БпЛА електричку в Сумах – які наслідки

Події 09:31   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Росіяни атакували БпЛА електричку в Сумах – які наслідки

Вранці 10 листопада в АТ ” Укрзалізниця” повідомили про удар російського безпілотника по приміській електричці у Сумах. 

На момент “прильоту” поїзд знаходився на пероні, а співробітники – укриттях. Завдяки цьому ні залізничники, ні пасажири не постраждали.

“Закликаємо пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни вдарили по вокзалу у Дніпрі. Тоді внаслідок “прильоту” загинули 14 людей, ще стільки ж постраждали. АТ ” Укрзалізниця” детально проаналізувала атаку на вокзал та надала критично важливі вказівки пасажирам. Електричку атакували не балістикою, а безпілотником. Про його наближення було відомо заздалегідь. За даними залізничників, пасажирів на вокзалі інформували не просто про повітряну тривогу, а й згодом – про підвищену небезпеку російського удару. Рух зупинили, з електрички «Дніпро» – «Запоріжжя» оголосили евакуацію. З гучномовців попереджали про потребу перебувати в укриттях. Попри це значна кількість людей залишилася стояти на платформі поруч із поїздом. В Укрзалізниці наголосили: вокзали, платформи та поїзди зараз є пріоритетними цілями ворога. Це зона підвищеної небезпеки. Тому вказівки залізничників потрібно виконувати беззастережно та вчасно. За відсутності укриття при евакуації від поїзда та перону необхідно відійти не менш як на 200 метрів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 листопада в АТ ” Укрзалізниця” повідомили про удар російського безпілотника по приміській електричці у Сумах. ".