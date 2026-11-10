Россияне атаковали БпЛА электричку в Сумах – каковы последствия

Утром 10 ноября в АО «Укрзалізниця» сообщили об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах.

На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

«Призываем пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – добавили в сообщении.

Напомним, 29 октября россияне ударили по вокзалу в Днепре. Тогда в результате «прилета» погибли 14 человек, еще столько же – пострадали. АО «Укрзалізниця» детально проанализировала атаку на вокзал и предоставила критически важные указания пассажирам. Электричку атаковали не баллистикой, а беспилотником. О его приближении было известно заранее. По данным железнодорожников, пассажиров на вокзале информировали не просто о воздушной тревоге, но и впоследствии — о повышенной опасности российского удара. Движение остановили, из электрички «Днепр» – «Запорожье» объявили эвакуацию. Из громкоговорителей предупреждали о необходимости находиться в укрытиях. Несмотря на это, значительное количество людей осталось стоять на платформе рядом с поездом. В УЗ подчеркнули: вокзалы, платформы и поезда сейчас являются приоритетными целями врага. Это зона повышенной опасности. Поэтому указания железнодорожников следует выполнять безоговорочно и вовремя. При отсутствии укрытия при эвакуации от поезда и перрона необходимо отойти не менее чем на 200 метров.