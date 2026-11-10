Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Россияне атаковали БпЛА электричку в Сумах – каковы последствия

Происшествия 09:31   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Россияне атаковали БпЛА электричку в Сумах – каковы последствия Фото: АО “Укрзалізниця”

Утром 10 ноября в АО «Укрзалізниця» сообщили об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. 

На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

«Призываем пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – добавили в сообщении.

Напомним, 29 октября россияне ударили по вокзалу в Днепре. Тогда в результате «прилета» погибли 14 человек, еще столько же – пострадали. АО «Укрзалізниця» детально проанализировала атаку на вокзал и предоставила критически важные указания пассажирам. Электричку атаковали не баллистикой, а беспилотником. О его приближении было известно заранее. По данным железнодорожников, пассажиров на вокзале информировали не просто о воздушной тревоге, но и впоследствии — о повышенной опасности российского удара. Движение остановили, из электрички «Днепр» – «Запорожье» объявили эвакуацию. Из громкоговорителей предупреждали о необходимости находиться в укрытиях. Несмотря на это, значительное количество людей осталось стоять на платформе рядом с поездом. В УЗ подчеркнули: вокзалы, платформы и поезда сейчас являются приоритетными целями врага. Это зона повышенной опасности. Поэтому указания железнодорожников следует выполнять безоговорочно и вовремя. При отсутствии укрытия при эвакуации от поезда и перрона необходимо отойти не менее чем на 200 метров.

Читайте также: Десятилетнего ребенка спасли из огня утром в Черкасской Лозовой – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
09.11.2026, 21:37
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
10.11.2026, 06:00
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
09.11.2026, 23:03
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
10.11.2026, 08:45
До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему
До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему
10.11.2026, 10:20

Новости по теме:

09.11.2026
Последствия российских атак в Харькове ликвидируют коммунальщики (фото)
06.11.2026
В Салтовском районе удар по парковке ТЦ
06.11.2026
«Приговор должен быть»: суд по делу о гибели 59 человек в Грозе перенесли
06.11.2026
По авто копов в Дергачах ударили россияне: какие последствия (дополнено)
06.11.2026
Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне атаковали БпЛА электричку в Сумах – каковы последствия», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 ноября в АО «Укрзалізниця» сообщили об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. ".