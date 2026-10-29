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Трагедия в Днепре: УЗ проанализировала причины и сообщила подробности

Происшествия 16:46   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Трагедия в Днепре: УЗ проанализировала причины и сообщила подробности Фото: АТ «Укрзалізниця»

Перед российским ударом по вокзалу в Днепре пассажиров предупредили о воздушной тревоге и объявили эвакуацию из поезда. В АО «Укрзалізниця» рассказали об обстоятельствах трагедии и сообщили, что повторно проверят все протоколы безопасности.

По данным железнодорожников, заранее было информировано по всему вокзалу и станции Днепр об объявленной в городе тревоге. При приближении реактивного БпЛА мониторинговая команда УЗ дополнительно отметила повышенную опасность. Команды о приостановлении движения тут же поступили и локомотивным бригадам, и вокзалу.

«В электропоезде, который должен был следовать в Запорожье, была объявлена ​​эвакуация (оставалось еще более 10 минут до удара.) Заработали голосовые объявления, и помощник машиниста, согласно протоколу, обошел каждый вагон поезда (в электричке в каждом вагоне есть плакат, объявления также четко указывают на необходимость не просто выйти из поезда, а как можно быстрее покинуть платформу, отойти как минимум на 200 м). Локомотивная бригада поезда вовремя эвакуировалась”, — рассказали в УЗ.

Параллельно эвакуационные объявления звучали и на вокзале. Несколько раз. Также сообщалось, что отправление поездов продолжится по окончании тревоги.

«К сожалению, несмотря на это все, многие люди в роковой момент удара находились в непосредственной близости к поезду, поэтому такое значительное количество погибших и раненых», — рассказали в УЗ.

Там отметили, что еще раз во всех деталях пересмотрят все протоколы безопасности.

«Чтобы определить, что еще можем делать, или в то время, которое остается на реакцию, форсировать, или чтобы каждый и каждая без исключения перемещались в безопасное место! Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнего следования, и пригородный — это сегодня приоритетные цели врага», — подчеркивают железнодорожники.

Пассажиров снова призывали прислушиваться к каждому сообщению, следовать указаниям железнодорожников и заботиться о своей безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед российским ударом по вокзалу в Днепре пассажиров предупредили о воздушной тревоге и объявили эвакуацию из поезда.".