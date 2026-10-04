Новые вагоны в украинских поездах: как УЗ готовится к блэкаутам

АО «Укрзалізниця» проинформировало о пополнении составов шестью новыми вагонами, которые изготовил украинский производитель.

«Новые вагоны имеют мощные батареи для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике. При обесточивании батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т.д. Так что, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства будут максимально долго сохранены», — сообщила пресс-служба УЗ.

Также, по информации железнодорожников, в новых вагонах есть столики на верхних полках.

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Напомним, в Харьковской области проводят эксперимент: внедрили новую схему пассажирских перевозок для территорий, куда поездам ехать опасно. В частности, она коснулась Лозовой. Теперь оттуда снова можно купить билеты на поезда вглубь Украины. Но на вокзал в Лозовой они не прибывают. В билет включена комбинация «поезд+автобус».