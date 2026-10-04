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Нові вагони в українських поїздах: як УЗ готується до блекаутів

Транспорт 18:37   04.10.2026
Оксана Горун
Нові вагони в українських поїздах: як УЗ готується до блекаутів

АТ “Укрзалізниця” поінформувало про поповнення поїздів шістьма новими вагонами, які виготовив український виробник. 

“Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені“, – повідомила пресслужба УЗ.

Також, за інформацією залізничників, у нових вагонах є столики на верхніх полицях.

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Нагадаємо, в Харківській області проводять експеримент: запровадили нову схему пасажирських перевезень для територій, куди поїздам їхати небезпечно. Зокрема, вона торкнулася Лозової. Тепер звідти знову можна купити квитки на поїзди вглиб України. Але на вокзал до Лозової вони не прибувають. У квиток включена комбінація “поїзд+автобус”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 18:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Укрзалізниця” поінформувало про поповнення поїздів шістьма новими вагонами, які виготовив український виробник".