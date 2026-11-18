“Об’єктив” нагадує головні новини 18 листопада.

Таку оцінку дав заступник міністра енергетики України Артем Некрасов 18 листопада. Він відзначив, що в Харківській області є нові знеструмлення через російські обстріли та аварійні відключення. Росіяни цілеспрямовано атакують енергооб’єкти, зокрема ті, на яких майже завершили ремонт після попередніх влучань. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що на Харківщині сьогодні атакували високовольтну підстанцію. Про знеструмлення Лозівської громади зранку написав міський голова Сергій Зеленський. Мер сусіднього Златополя Микола Бакшеєв заявив про влучання по енергетичному вузлу. У місті низька напруга, через що побутові споживачі без світла, воду ймовірно подаватимуть за графіком, підключивши генератори. У Харкові на проблеми з водопостачанням скаржаться мешканці П’ятихаток. У мерії пояснили, що причина – в нестабільному електропостачанні та перепадах напруги.

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За інформацією поліції, постраждали 12 людей. Вони в лікарні. На місці виникла пожежа, пошкоджені магазини, готель і будинки навколо. Також під ударом БпЛА були населені пункти Чугуївської та Малинівської громад. Там постраждали двоє людей. «Прильоти» були на території цивільних підприємств, горіли складські та виробничі будівлі, відзначили в ДСНС Харківщини.

У Золочівській громаді для дистанційного мінування території росіяни використали невеличку сумочку, в якій сховали вибухонебезпечний предмет. Про це повідомило місцеве видання «Зоря». Перед тим про міну, замасковану під гілку дерева, попереджали жителів передмістя Харкова «Циркунівські вісті». У регіоні вже фіксували випадки мінування одягу, розкидання пакетів із вибухівкою та її маскування під каміння, асфальт, листя і навіть дрова.

Нацполіція заявила, що затримала підозрюваного. Полювання на двоколісних відбувалося в Чугуївському районі: за три тижні сталося п’ять крадіжок. У відділі комунікації обласного ГУНП повідомили версію слідства: місцевий житель викрадав велосипеди, які люди залишали поблизу магазинів і будинків – і далі продавав. Вартість украденого оцінили в 51 тис. грн.

З тортом і мишами: найвідоміший харківський кіт-блогер Степан відсвяткував день народження. Ветерану інстаграму виповнилося 18 років. У пості з цього приводу іменинник заявив, що «досі красунчик, у чудовій формі та майже як новенький». Нагадаємо, кіт Степан до повномасштабної війни мешкав на Салтівці. Під час вторгнення займався волонтерством і підтримував ЗСУ. Після обстрілу у 2024 році потрапив у ветклініку через стрес, а пізніше разом із власницею виїхав до Європи.

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