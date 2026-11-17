Кіт Степан із Харкова відсвяткував 18-річчя, повідомив він на сторінці в Instagram.

Найвідоміший кіт Харкова Степан досяг поважного віку – 16 листопада йому виповнилося цілих 18 років. Вважай – довгожитель!

«Друзі, мені сьогодні 1️⃣8️⃣! 🥳🎉 Так-так, мені 18, а я досі красунчик, у чудовій формі й майже як новенький! 💪😎 Цікаво, скільки це в котячих роках? 😹 З нетерпінням чекаю на ваші привітання, компліменти та багато обіймашок! 😻❤️ Ну як вам мій святковий тортик? 🎂😻 Мама сама спекла й прикрасила мишками! Мій улюблений декор 🐭😹», – розповів кіт про святкове частування.

Нагадаємо, кіт Степан до повномасштабної війни мешкав на Салтівці. Під час вторгнення він займався волонтерством та підтримував ЗСУ, збираючи гроші на потреби воїнів. Після обстрілу 23 січня 2024 року кіт Степан потрапив у ветклініку через стрес, а пізніше разом із подругою Стефанією та власницею виїхав до Європи.