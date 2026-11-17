Кот Степан из Харькова отпраздновал 18-летие, сообщил он на странице в Instagram.

Самый известный кот Харькова Степан достиг почтенного возраста — 16 ноября ему исполнилось целых 18 лет. Считай — долгожитель!

«Друзья, мне сегодня 1️⃣8️⃣! 🥳🎉 Да-да, мне 18, а я всё ещё красавчик, в отличной форме и почти как новенький! 💪😎 Интересно, сколько это в кошачьих годах? 😹 С нетерпением жду ваших поздравлений, комплиментов и много обнимашек! 😻❤️ Ну как вам мой праздничный тортик? 🎂😻 Мама сама испекла и украсила мышками! Мой любимый декор 🐭😹», — рассказал кот о праздничном угощении.

Напомним, кот Степан до полномасштабной войны жил на Салтовке. Во время вторжения он занимался волонтёрством и поддерживал ВСУ, собирая деньги на потребности воинов. После обстрела 23 января 2024 года кот Степан угодил в ветклинику из-за стресса, а позже вместе с подругой Стефанией и хозяйкой выехал в Европу.