Самый известный блогер Харькова кот Степан в больнице после обстрела 23 января

Кот Степан плохо чувствует себя из-за стресса после обстрела 23 января.

Об этом он сообщил на странице в Instagram.

«После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще дома принимаю лекарства. Благодарю всех, кто волновался за меня, все будет хорошо», — рассказал хвостатый блоггер.