Самый известный блогер Харькова кот Степан в больнице после обстрела 23 января
Кот Степан плохо чувствует себя из-за стресса после обстрела 23 января.
Об этом он сообщил на странице в Instagram.
«После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще дома принимаю лекарства. Благодарю всех, кто волновался за меня, все будет хорошо», — рассказал хвостатый блоггер.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: блогер, больница, животное, кот, кот Степан, Лекарства, обстрел, стресс, уколы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 20:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан плохо чувствует себя из-за стресса после обстрела 23 января.".