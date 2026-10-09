Карантин из-за бешенства: кошка искусала хозяйку под Харьковом

Случай бешенства кошки зарегистрирован в селе Сороковка Ольховской громады. Животное погибло, в селе введен карантин, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Жительница села обратилась в Харьковский участок ветеринарной медицины 6 октября 2026 года. Она сообщила о гибели своей кошки, которая перед этим ее искусала.

Экспертиза обнаружила антиген вируса бешенства в патологическом материале.

На территории села Сороковка введены карантинные ограничения.

Напомним, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало график проведения прививок от бешенства домашним животным в различных районах с 5 по 11 октября.