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Карантин из-за бешенства: кошка искусала хозяйку под Харьковом

Здоровье 19:45   09.10.2026
Татьяна Литвина
Карантин из-за бешенства: кошка искусала хозяйку под Харьковом

Случай бешенства кошки зарегистрирован в селе Сороковка Ольховской громады. Животное погибло, в селе введен карантин, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Жительница села обратилась в Харьковский участок ветеринарной медицины 6 октября 2026 года. Она сообщила о гибели своей кошки, которая перед этим ее искусала.

Экспертиза обнаружила антиген вируса бешенства в патологическом материале.

На территории села Сороковка введены карантинные ограничения.

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Напомним, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало график проведения прививок от бешенства домашним животным в различных районах с 5 по 11 октября.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства кошки зарегистрирован в селе Сороковка Ольховской громады. Животное погибло, в селе введен карантин.".