В поселке Слобожанское зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 12 ноября к ветеринарам обратилась женщина и рассказала, что ее домашняя кошка, которая не была привита против бешенства, 8 ноября укусила ее за руку, а через четыре дня погибла.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.

В связи с этим на территории поселка Слобожанское ввели карантинные ограничения.

Напомним, более 2000 человек в Харьковской области вынуждены были проходить лечение из-за укуса бешеных животных в 2026 году. Чаще всего переносчиками болезни были коты, а вот в самом Харькове больным бешенством оказалась летучая мышь. По данным областного центра контроля и профилактики болезней, с начала года на Харьковщине бешенство было зарегистрировано у 21 кошки. Собаки заболели почти вдвое реже – 13 случаев. Также заболевание обнаружили у трех лис, летучей мыши, енотовидной собаки и домашнего скота.