Заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 18 ноября сообщил, что с сентября россияне атаковали энергообъекты в стране уже более тысячи раз. В основном, бьют по высоковольтным подстанциям. Из-за этого в некоторых регионах страны ситуация со светом – крайне сложная.

Дополнено в 11:30. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий пишет, что утром оккупанты атаковали высоковольтную подстанцию на Харьковщине.

Обстрелы энергетики не прекращаются. По состоянию на утро среды фиксируют новые обесточивания в Днепровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях. «Чрезвычайно сложной» Некрасов назвал ситуацию со светом на Харьковщине.

«Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако повторные атаки существенно усложняют ремонтные работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в том числе те, на которых ремонт уже почти завершен», – объяснил он.

Из-за повреждений оборудования в результате атак врага в Сумской, Харьковской и Полтавской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Вернуться к почасовым графикам удастся только после стабилизации ситуации в энергосистеме.