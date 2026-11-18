В течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали шесть раз около Цегельного, Охримовки, Николаевки и Зарубинки.

На Купянском – враг продвинуться не пытался.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных и 87 авиационных ударов, в том числе сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6990 дронов-камикадзе и совершили 2418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – пишут в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях россиян: