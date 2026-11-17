В течение минувших суток в Харьковской области было два боестолкновения, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили два штурма россиян около Охримовки.

На Купянском – еще одни сутки прошли без боев.

«За прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 262 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9018 дронов-камикадзе и осуществили 2284 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: