Ночью 17 ноября в Керчи раздавались многочисленные взрывы — СОУ атаковали Крымский мост. Жителей попросили «доверять только официальным источникам». Те в свою очередь сообщили: ВСУ обстреливают мост в Керчи, поэтому проезд по объекту невозможен, а характер повреждений – неизвестен.

Видео: Exilenova+

Пока Украина страдала от российской баллистики, а враг пытался оставить жителей без воды, тепла и света – не спали и жители оккупированной Керчи. Украинские БпЛА атаковали Крымский мост. В результате чего сразу же перекрыли движение транспорта.

«На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации», – написал так называемый губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Видео: Exilenova+

Утром стало известно: Крымский мост существенно разрушен.

«Арка автомобильной части моста в воде после атаки», – написал волонтер и бывший советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По его данным, чтобы полностью заблокировать движению по мосту – осталось перебить лишь железнодорожную часть.