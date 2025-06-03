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«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция

Происшествия 14:34   03.06.2025
Виктория Яковенко
«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция Фото: СБУ

Служба безопасности Украины 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.

«Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано», — сообщили в СБУ.

В результате – подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. Этому поспособствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В спецслужбе отметили, что фактически, мост сейчас находится в аварийном состоянии.

Видео: СБУ

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

«Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил Малюк.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.".