«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция
Служба безопасности Украины 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.
«Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано», — сообщили в СБУ.
В результате – подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. Этому поспособствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В спецслужбе отметили, что фактически, мост сейчас находится в аварийном состоянии.
Видео: СБУ
Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
«Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил Малюк.
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- Категории: Происшествия, Фронт; Теги: Василий Малюк, взрывчатка, крымский мост, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.".