СБУ сообщила о поражении в РФ более 40 самолетов, бомбивших украинские города

Атаке украинских БпЛА 1 июня подверглись сразу четыре российских аэродрома стратегической авиации: «Белая» в Иркутской области, «Дягилево» в Рязанской, «Оленья» в Мурманской и «Иваново» в Ивановской.

Об этом проинформировали в эфире национального телемарафона со ссылкой на источники.

Сообщается, что СБУ проводит масштабную спецоперацию „Паутина“ по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Украинские дроны отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 миллиарда долларов.

На одном из видео от источников слышно голос, похожий на главу СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно сейчас выглядит аэродром «Белая», стратегическая вражеская авиация», — слышно на видео.

Видео от источника в СБУ/»Радио Свобода»