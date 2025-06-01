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СБУ сообщила о поражении в РФ более 40 самолетов, бомбивших украинские города

Мир 15:05   01.06.2025
Елена Нагорная
СБУ сообщила о поражении в РФ более 40 самолетов, бомбивших украинские города Скриншот

Атаке украинских БпЛА 1 июня подверглись сразу четыре российских аэродрома стратегической авиации: «Белая» в Иркутской области, «Дягилево» в Рязанской, «Оленья» в Мурманской и «Иваново» в Ивановской.

Об этом проинформировали в эфире национального телемарафона со ссылкой на источники.

Сообщается, что СБУ проводит масштабную спецоперацию „Паутина“ по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Украинские дроны отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 миллиарда долларов.

На одном из видео от источников слышно голос, похожий на главу СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно сейчас выглядит аэродром «Белая», стратегическая вражеская авиация», — слышно на видео.

Видео от источника в СБУ/»Радио Свобода»

 

 

 

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 15:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаке украинских БпЛА 1 июня подверглись сразу четыре российских аэродрома стратегической авиации: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».".